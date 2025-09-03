Slušaj vest

Policija u Beogradu uhapsila je N.K. (42), vozača autobusa, koji je pretukao mladića koji je bio na motoru posle sukoba u saobraćaju.

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Obračunu je prethodila svađa motocikliste i vozača autobusa.

Prema rečima svedoka, vozač autobus je u jednom trenutku uzeo metalnu štanglu, izašao iz vozila i počeo da udara mladića.

Motociklista je primljen u Urgentni centar gde su mu konstatovane povrede!

N.K. će sutra biti saslušan kod tužioca.

