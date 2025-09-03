Beograd
VOZAČ AUTOBUSA PRETUKAO MLADIĆA NA MOTORU U BEOGRADU: Prebio ga metalnom štanglom
Policija u Beogradu uhapsila je N.K. (42), vozača autobusa, koji je pretukao mladića koji je bio na motoru posle sukoba u saobraćaju.
Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Obračunu je prethodila svađa motocikliste i vozača autobusa.
Prema rečima svedoka, vozač autobus je u jednom trenutku uzeo metalnu štanglu, izašao iz vozila i počeo da udara mladića.
Motociklista je primljen u Urgentni centar gde su mu konstatovane povrede!
N.K. će sutra biti saslušan kod tužioca.
