Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 04. septembra 2025. godine, od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Starog grada.
OVE ULICE U STROGOM CENTRU BEOGRADA DANAS SU BEZ VODE: Isključenja na Starom gradu počinju u 8, česme suve večeras do 20 sati
Reč je o ulicama:
Jevrejskoj
i Visokog Stevana od Tadeuša Košćuška do Braće Baruh.
Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
