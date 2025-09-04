Slušaj vest

Reč je o ulicama:

Jevrejskoj

i Visokog Stevana od Tadeuša Košćuška do Braće Baruh.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

