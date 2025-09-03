Slušaj vest

Prezicnije, taj prostorza služiće za potrebe obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture i drugih javnih sadržaja, piše danas eKapija.

Planom će, kako su za taj portal rekli u Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam, biti propisana obaveza raspisivanja arhitektonsko-urbanističkog konkursa u cilju preispitivanja potencijala postojećih objekata osnovnog kompleksa Beogradskog sajma za odabir odgovarajućeg javnog sadržaja.

Takođe, Komisija je donela zaključak uvažavajući primedbe stručne javnosti i građana da zona prvog nivoa Terazijske terase kao javna zelena površina bude deo javnog parka Terazijska terasa, a blokovi 51 i 52 koji takođe pripadaju prostoru Terazijske terase budu izuzeti iz obuhvata izmena prostornog plana.

Na zatvorenoj sednici su zaključkom potvrđeni i stavovi kojima se prihvataju primedbe građana bloka 57 na Savskom trgu koji su negodovali zbog planirane izgradnje nadzemne garaže, kao i stanovnika bloka 58 tako što se odustaje od mešovito poslovne namene tog prostora.

Blokovi 57 i 58 će biti izostavljeni iz obuhvata izmena prostornog plana za projekat Beograd na vodi i tretirani na osnovu odgovarajućeg plana generalne regulacije.

Kako će Sajam izgledati u budućnosti, ministar Mali pre godinu i po objavio kako će Hala 1 zablistati

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali još pre godinu i po dana odgovorio je na tadašnje neistinite tvrdnje iz redova opozicije da će velelepni Beogradski sajam biti srušen?!

On je tada objavio sledeće:

- A setite se samo koliko su nas napadali da ćemo da rušimo Halu 1, i svih laži koje su pojedinci iz opozicije izgovarali. Sada ih još jednom demantujemo, s obzirom na to da, Hala 1 ne samo da neće biti srušena, već će imati čak tri operske scene, poručio je tada ministar, u februaru 2024.

On je tada na svom Instagram nalogu predstavio novi izgled Beogradskog sajma a pre svega Hale 1 koja ne da neće biti srušena nego će zablistati.

- Nastavljamo da ulažemo u kulturu, da obnavljamo institucije kulture i gradimo nove, da osnivamo nove centre kulturnih dešavanja. Ponosan sam što će Hala 1 Beogradskog sajma postati jedno takvo mesto – epicentar kulturnog života u našem gradu. A setite se samo koliko su nas napadali da ćemo da rušimo Halu 1, i svih laži koje su pojedinci iz opozicije izgovarali. Sada ih još jednom demantujemo, s obzirom na to da, Hala 1 ne samo da neće biti srušena, već će imati čak tri operske scene, opremljene najsavremenijom scenskom tehnikom i izgrađene po najvišim svetskim standardima, rekao je tada Mali.

- Istovremeno, Hala 1 će moći da ugosti baletske ansamble, orkestre i pozorišne trupe, i to kako naše domaće, tako i inostrane. Na taj način Hala 1 će biti domaćin međunarodnih muzičkih događaja i renomiranih svetskih umetnika, a Beograd i Srbija će potvrditi i ojačati svoju poziciju na kulturnoj mapi Evrope", napisao je ministar pre godinu i po na svom profilu na Instagramu.

I zgrada Železničke stanice u Beogradu će biti adaptirana u Istorijski muzej, u zgradi Pošte u Savskoj će biti Dečiji muzej, a gradiće se dve nove pozorišne scene, kao i novi muzej posvećen Nikoli Tesli.

- Svi ovi projekti su deo programa „Skok u budućnost 2027“, a koji će doprineti ogromnom napretku i razvoju cele naše zemlje. Očekuju nas ogromne investicije, realizacija važnih projekata – dalja izgradnja auto-puteva i brzih saobraćajnica, metroa, izgradnja i obnova pruga, obnova i izgradnja škola, bolnica, domova zdravlja i ambulanti, izgradnja BIO4 kampusa, dalja ulaganja u zaštitu životne sredine, sport, kulturu. Očekuje nas dolazak novih investitora, otvaranje novih radnih mesta, dalje poboljšanje životnog standarda građana Srbije", napisao je tada Mali.