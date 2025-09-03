Slušaj vest

Zvanična sezona kupanja na Adi Ciganlije je zatvorena, saopštili su iz uprave ovog javnog preduzeća.

Kako navode, na kupalištu neće biti dežurnih ekipa Hitne pomoći kao ni spasilačke službe.

- Molimo sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero kako bismo izbegli nemile situacije. Jedina služba koja dežura 24 časa je služba obezbeđenja JP Ada Ciganlija - saopštili su iz uprave ovog javnog preduzeća.

Dodaju da će svi posetioci moći u narednom periodu od 4. do 7. septembra moći da uživaju u 20. Evropskom klupskom takmičenju "Dragon bout".

Kurir.rs/Blic

