Slušaj vest

Reč je o pijacama „Zemun”, „Zeleni venac”, „Đeram”, „Banjica”, „Banovo brdo”, „Vidikovac”, „Kalenić”, „Palilula”, „Dušanovac”, „Beogradski buvljak” i drugim.

Ovo je jedinstvena prilika za sve zainteresovane da započnu ili prošire svoj biznis, direktno se povežu sa potrošačima i pridruže timu uspešnih.

Svoje mesto na tezgama mogu pronaći i dizajneri, kreativci, proizvođači prirodne kozmetike i unikatnih predmeta.

Oglas obuhvata i mogućnost zakupa bokseva na „Beogradskom buvljaku”, najboljem mestu za prodaju raznovrsne robe po pristupačnim cenama.

Detalji o zakupu i prijavi dostupni su na zvaničnoj stranici www.bgpijace.rs, na linku https://www.bgpijace.rs/?p=9458, navodi se u saopštenju JKP-a „Beogradske pijace”.

Pravo učešća na oglas imaju: poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica i preduzetnici.

O uslovima i dokumentaciji potrebnoj za učešće na oglas zainteresovi se mogu informisati i putem kontakt telefona 011/7857-940.

 Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradZA OVU GODINU KUPANJA DOSTA! Završena sezona na Adi Ciganliji, nema Hitne, ni spasilaca, u vodu ulazite na sopstvenu odgovornost
ada-ciganlija2.jpg
BeogradŠTA ĆE ODSAD BITI BEOGRADSKI SAJAM: Poznato čemu će služiti Hale 1,2 i 3! Pogledajte i kako će izgledati u budućnosti (FOTO)
bg-sajam.jpg
BeogradVOZAČ AUTOBUSA PRETUKAO MLADIĆA NA MOTORU U BEOGRADU: Prebio ga metalnom štanglom
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg
BeogradKOLONA DUGAČKA 9 KILOMETARA KA ZEMUNU: Kolaps na Pupinovom mostu, neki voze i u kontrasmeru! Evo šta se desilo (foto)
Screenshot 2025-09-03 092902.jpg
BeogradKAKO IZGLEDA REKONSTRUISANA SPORTSKA GIMNAZIJA: Sve novo, sređeno i spolja i unutra, moderne i čiste učionice, nova fiskulturna sala (FOTO)
Sportska gimnazija (4).jpg