Razlike u cenama na pijacama u Srbiji

Reč je o pijacama „Zemun”, „Zeleni venac”, „Đeram”, „Banjica”, „Banovo brdo”, „Vidikovac”, „Kalenić”, „Palilula”, „Dušanovac”, „Beogradski buvljak” i drugim.

Ovo je jedinstvena prilika za sve zainteresovane da započnu ili prošire svoj biznis, direktno se povežu sa potrošačima i pridruže timu uspešnih.

Svoje mesto na tezgama mogu pronaći i dizajneri, kreativci, proizvođači prirodne kozmetike i unikatnih predmeta.

Oglas obuhvata i mogućnost zakupa bokseva na „Beogradskom buvljaku”, najboljem mestu za prodaju raznovrsne robe po pristupačnim cenama.

Detalji o zakupu i prijavi dostupni su na zvaničnoj stranici www.bgpijace.rs, na linku https://www.bgpijace.rs/?p=9458, navodi se u saopštenju JKP-a „Beogradske pijace”.

Pravo učešća na oglas imaju: poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica i preduzetnici.

O uslovima i dokumentaciji potrebnoj za učešće na oglas zainteresovi se mogu informisati i putem kontakt telefona 011/7857-940.