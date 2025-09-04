„Trofej Beograda” u kuglanju biće održan 6. septembra u Sportskom centru „Voždovac” na Banjici, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.
TROFEJ BEOGRADA U KUGLANJU: Vrhunski međunarodni sportski događaj u subotu na Banjici, među 46 takmičara i osvajači medalja na svetskim prvenstvima
Početak takmičenja zakazan je za 10 časova. Očekuje se nastup 46 takmičara iz zemlje i inostranstva u svim kategorijama do 23 godine – pioniri, kadeti, juniori.
Za pobednike su obezbeđeni i pehari. Kuglaški savez Beograda navodi da očekuje vrhunske rezultate, s obzirom na to da su dolazak najavili i reprezentativci, osvajači medalja na svetskim prvenstvima.
