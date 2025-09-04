Slušaj vest

Početak takmičenja zakazan je za 10 časova. Očekuje se nastup 46 takmičara iz zemlje i inostranstva u svim kategorijama do 23 godine – pioniri, kadeti, juniori.

Za pobednike su obezbeđeni i pehari. Kuglaški savez Beograda navodi da očekuje vrhunske rezultate, s obzirom na to da su dolazak najavili i reprezentativci, osvajači medalja na svetskim prvenstvima.

Kurir.rs

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA JE SVETSKI PRVAK! Razbili smo Nemce u finalu i uzeli zlato! Bravo momci!
IMG_9504.jpeg
Ostali sportoviNIŠ USKORO DOBIJA SAVREMENU KUGLANU: Moći će da se organizuju zvanični ligaški mečevi i evropski i svetski turniri
ps.jpg
Ostali sportoviU KUGLANJU NAM NEMA RAVNIH! Srpska reprezentacija na vrhu sveta godinama unazad ZLATNI MOMCI OTKRILI U ČEMU JE KLJUČ
127168.00-01-47-05.still001.jpg
Ostali sportoviSRBIJA JE PRVAK SVETA! Kuglaši su NAJBOLJI na planeti!
kuglanje.jpg