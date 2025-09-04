Slušaj vest

Takmičenje će se održati u Lazarevcu, na jezeru Stara Očaga, u nedelju, 7. septembra, od 8 do 14.30 časova, navodi se u saopštenju organizatora.

Pravo učešća imaju takmičari sledećih kategorija: petlići (pioniri i pionirke do 10 godina), kadeti i kadetkinje do 15 godina, juniori do 20 godina i juniori do 25 godina. Takmičenje je pojedinačno u svim kategorijama.

Očekuje se učešće oko 40 takmičara iz beogradskih klubova, ali i klubova iz ostatka Srbije, ističe se u saopštenju.

Grad Beograd – Sekretarijat za sport i omladinu doprineo je u značajnoj meri realizaciji takmičenja „Trofej Beograda 2025” u sportskom ribolovu obezbeđivanjem neophodnih sredstava za njegovo finansiranje, navode organizatori.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona: 063/392-452 ili putem elektronske adrese: asrbeograd@yahoo.com.