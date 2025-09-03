Slušaj vest

Beogradski zoo vrt bogatiji je za još jednog stanovnika — ženku valabi kengura, koja je za razliku od drugih članova svoje porodice potpuno bela.

Razlog je taj što je reč o albino jedinki, koja se usled retke genetičke mutacije rodila bez pigmenta.

Biolog Kristijan Ovari za Euronews Srbija objašnjava da je nekada ranije jedna zajednica kengura koja je živela u Beo zoo vrtu takođe imala jednu albino ženku.

- To je jedna jako retka osobina koja se retko prenosi na sledeću generaciju. Tako da kad je mala bela pahulja provirila iz mamine torbe, svi smo bili zatečeni. Ali eto, genetika je jedna zanimljiva priča - ističe naš sagovornik.

"Svetleća reklama za predatore"

On naglašava da mala valabi kengurica ima sreće što je rođena u zoo vrtu, jer albino jedinke retko opstaju u prirodi.

- Ona je kao svetleća reklama za predatore i lako se uočava. S druge strane, jako su osetljive životinje, jer nemaju pigmente koji ih štite od sunca. Imaju crvene okice koje su osetljive na jako sunce i belu dlaku koja prekriva njenu vrlo osetljivu, rozikastu kožu. Sve su to razlozi da vodimo posebno račune o njoj, jer bi u prirodi vrlo kratko živela, ali ovde o njoj vodi računa armija ljudi - kaže biolog.

Njena nega podrazumeva redovan pregled očiju, jer usled izloženosti suncu, lako može da oslepi, ali veterinari i ostali zaposleni joj moraju često pregledati kožu i mazati je posebnim kremama, kako bi se sprečila oštećenja.