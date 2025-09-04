Slušaj vest

Jedan motociklista teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 23.15 sati, na Zrenjaninskom putu.

On je prevezen na Vojno-medicinsku akademiju.

U Hitnoj pomoći navode da su se noćas dogodile još tri saobraćajne nezgode, u kojima su učesnici lakše povređeni.

Ekipe Hitne pomoći noćas su obavile 111 intervencija, od toga 15 na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, a najviše pacijenti sa psihijatrijskim smetnjama, navode u Hitnoj pomoći.

