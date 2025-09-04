Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Motociklista teže povređen u nesreći na Zrenjaninskom putu
Slušaj vest
Jedan motociklista teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 23.15 sati, na Zrenjaninskom putu.
On je prevezen na Vojno-medicinsku akademiju.
U Hitnoj pomoći navode da su se noćas dogodile još tri saobraćajne nezgode, u kojima su učesnici lakše povređeni.
Ekipe Hitne pomoći noćas su obavile 111 intervencija, od toga 15 na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, a najviše pacijenti sa psihijatrijskim smetnjama, navode u Hitnoj pomoći.
Reaguj
Komentariši