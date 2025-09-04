Slušaj vest

Najnovija dešavanja u noći za nama, donose reporteri Kurir televizije koji se nalaze na gradskim ulicama. Novinar Pavle Ivković je u Beogradu sa najnovijim servisnim informacijama:

- Nalazim se na uglu Takovske ulice i Bulevara Kralja Aleksandra. Trenutno nema gužve u saobraćaju, jeste pojačan intenzitet saobraćaja, ali za sada nema gužve. Po mojim poslednjim informacijama, trenutno u celom Beogradu nema gužve. Nadamo se da će tako i ostati tokom čitavog dana. Noć za nama, nije bila baš laka. Budući da je u saobraćaju došlo do nesreće koja se dogodila na Zrenjaninskom putu, povređen je motociklista, koji je zadobio teške povrede. Nezgoda se dogodila oko 23 sata sinoć, on je prevezen na Vojno-medicinsku akademiju - kaže Ivković i dodaje:

366438_250904.00_19_50_09.Still002.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Tokom noći su se dogodile još tri saobraćajne nezgode u kojima su učesnici lakše povređeni, a ekipe hitne pomoći intervenisale su ukupno 111 puta, od čega 15 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i ljudi sa psihijatrijskim smetnjama. Kada govorimo o servisnim informacijama, za danas nema najavljenih isključenja struje, a u periodu od 9 do 22 sata biće bez vode naselje Jakovo, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Pozvao bih sve da odu do instituta za transfuziju krvi u ulici Svetog Save 39 u periodu od 7 do 19 časova i doniraju krv, ali danas to mogu učiniti kako u samom institutu, tako i u Obrenovcu, u Crvenom krstu i na Novom Beogradu u Đenerali osiguranju.

Iz Subotice se javila novinarka Aleksandra Orlić i iznela najnovije servisne informacije iz ovog grada:

Kada je u pitanju stanje na severu Srbije, ovoga jutra sve protiče mirno i lagano. S obzirom da je školska godina počela, vidi se povećan broj vozila na ulicama. U svakom slučaju većih gužvi nema na putevima oko samog grada. Ono što je važno od servisnih informacija jeste da bar za danas nema isključenja vode i struje - kaže Orlić i dodaje:

366438_250904.00_22_33_23.Still003.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Takođe, subotičane danas očekuje vest sa desete sednice Skupštine grada koja je zakazana za danas, gde će se malo porazgovarati o budžetu. U Subotici se održava i manifestacija Zavičajni dani, gde ćemo od 17.00 na Gradskom trgu imati konferenciju BEBA, jedna zaista lepa manifestacija i manifestacija za ponos. Roditelji i deca će se takmičiti. 

Kurir.rs

