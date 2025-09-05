Slušaj vest

Manifestacija će se održati na trasi: Bulevar Nikole Tesle (od zone raskrsnice sa Bulevarom Mihajla Pupina) – Karađorđeva (do zone raskrsnice sa Avijatičarskim trgom) – Bulevar Nikole Tesle – Trešnjin cvet (okret na sredini ulice) – Trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle – Ušće (okret u visini TC-a „Ušće”) – Bulevar Nikole Tesle – Ušće (pored Brankovog mosta) – Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) – Ušće (pored Parka prijateljstva) – Bulevar Nikole Tesle.

Vozila JGP-a će se za vreme održavanje manifestacije kretati izmenjenim trasama i to:

– linija 9A će se 6. septembra, od 16 do 21 čas, umesto ulicama Ušće i Sajmište, u smeru ka Bloku 45, kretati od Brankovog mosta ulicama: Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

– linija 60L će istog dana, od 16 do 21 čas, umesto ulicama Ušće i Sajmište, u smeru ka „Toplani”, kretati od Brankovog mosta sledećim ulicama: Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Vladimira Popovića, Zemunski put, Brodarskom i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi linije 60.

Linije 15, 84, 704, 706 i 707 će saobraćati na sledeći način:

– od 5. septembra, od 8 časova, do 6. septembra do 6 časova vozila će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, u smeru ka Zemunu, kretati od Brankovog mosta na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati na svojim redovnim trasama;

– 6. septembra, 6 do 16 časova, vozila će se umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na sledećoj trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama;

– u intervalu od 16 do 21 čas, 6. septembra, vozila će se umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na sledećoj trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka i dalje na redovnim trasama, dok će se od 21 do 24 časa istog dana vozila umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.