Zbog svega navedenog, od 8.30 do 18 sati vodu u petak neće imati potrošači sledećih ulica:

Cvetanova ćuprija, od Ulice braće Srnić do Alberta Vajsa, Mihajla Kostića Pljake, Pavla Savića, Tome Zdravkovića, Jovana Belića i Srđana Kneževića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže na veb-adresi www.bvk.rs.

