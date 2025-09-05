Planirani radovi na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Zvezdara prouzrokovaće danas, u petak, 5. septembra, prekid vodosnabdevanja pojedinih delova ove opštine, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE OD 8.30: Spremite zalihe, isključenja traju do 18 sati
Zbog svega navedenog, od 8.30 do 18 sati vodu u petak neće imati potrošači sledećih ulica:
Cvetanova ćuprija, od Ulice braće Srnić do Alberta Vajsa, Mihajla Kostića Pljake, Pavla Savića, Tome Zdravkovića, Jovana Belića i Srđana Kneževića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže na veb-adresi www.bvk.rs.
