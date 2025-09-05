Slušaj vest

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: naselja Grocka, Vinča, Boleč, Leštane, Višnjica, Višnjička banja, Ostružnica, Umka, Velika Moštanica, Zabran, Zabrežje.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.

Zbog toga iz „Čistoće” apeluju na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine, koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparate koje ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Takođe, iz ovog komunalnog preduzeća apeluju na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, zatim da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.

Ekipe „Gradske čistoće” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa, kao i subotom od 8 do 14 časova.