Finansiranjem radova u ovoj školi, kao i u drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama na svojoj teritoriji, Opština Novi Beograd nastavila je ulaganja u stvaranje boljih uslova za nastavu i boravak dece u školama i vrtićima.

Pored renoviranja u školi „Kneginja Milica“, u dogovoru sa rukovodstvima vaspitno-obrazovnih ustanova, Opština je uoči nove školske godine finansirala renoviranje letnje učionice i postavljanje nove ograde u OŠ „Novi Beograd”, a početkom leta okrečenu fasadu dobila je i škola „Vlada Obradović Kameni” na Ledinama, gde su uređene ograde dvorišta i terena za mali fudbal. U dvorištu škole na Ledinama postavljena je i teretana na otvorenom.

Lepši prostor dobili su i mališani Novog Beograda. U vrtiću „Sunce”, u Nehruovoj ulici 126, završena je prva faza radova na zameni mokrih čvorova, sanitarija, pločica, ogledala, kao i dela aluminijumske stolarije i PVC podova. Takođe, uređeno dvorište sa ofarbanim klupama, mobilijarom i ogradom dobili su tokom leta i mališani i vaspitači vrtića „Balončići”.

Opština će nastaviti da ulaže u bezbednost dece i bolju higijenu u školama i vrtićima.

Kurir.rs/Beograd.rs

