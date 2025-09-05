Slušaj vest

Veliki trg se i ove godine pretvara u otvoreni noćni market, gde se susreću kreativnost, ručni rad, lokalni ukusi i dobra energija.

U srcu Zemuna, posetioci će moći da uživaju u unikatnom nakitu, modnim detaljima, dizajnerskim predmetima i proizvodima starih zanata, domaćim zalogajima i osvežavajućim slatkim i slanim ukusima, a sve to biće propraćeno muzikom di-džej majstora.

Tokom manifestacije, ljubitelji starih zanata imaće priliku da se oprobaju u radionici grnčarije, gde će uz pomoć majstora ovog zanata moći da naprave unikatni suvenir.

„Beogradske pijace” pozivaju građane da dođu i uživaju u prijatnoj atmosferi, upoznaju lokalne proizvođače i pronađu proizvode za sebe i svoje najmilije.

Kurir.rs/Beograd.rs

