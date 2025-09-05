Iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace” saopštavaju da će „Kraft art market” biti održan na Velikom trgu pijace „Zemun” 5. i 6. septembra od 17 do 22 časa.
Veliki trg se i ove godine pretvara u otvoreni noćni market
DVA DANA SJAJNE ZABAVE NA ZEMUNSKOJ PIJACI: "Kraft art market", unikatni nakit, modni detalji, stari zanati, di-džej, slatki i slani zalogaji!
Veliki trg se i ove godine pretvara u otvoreni noćni market, gde se susreću kreativnost, ručni rad, lokalni ukusi i dobra energija.
U srcu Zemuna, posetioci će moći da uživaju u unikatnom nakitu, modnim detaljima, dizajnerskim predmetima i proizvodima starih zanata, domaćim zalogajima i osvežavajućim slatkim i slanim ukusima, a sve to biće propraćeno muzikom di-džej majstora.
Tokom manifestacije, ljubitelji starih zanata imaće priliku da se oprobaju u radionici grnčarije, gde će uz pomoć majstora ovog zanata moći da naprave unikatni suvenir.
„Beogradske pijace” pozivaju građane da dođu i uživaju u prijatnoj atmosferi, upoznaju lokalne proizvođače i pronađu proizvode za sebe i svoje najmilije.
