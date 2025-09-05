Tokom radova na izgradnji kolektora za odvođenje prečišćenih atmosferskih voda sa Aerodroma „Nikola Tesla”, od 5. septembra do 5. oktobra doći će do zatvaranja Vinogradske ulice za saobraćaj, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
VINOGRADSKA SE ZATVARA ZA SAOBRAĆAJ OD DANAS PA DO 5. OKTOBRA: Autobus 602 zbog radova menja trasu
U pitanju je deo Vinogradske ulice od zone raskrsnice sa Vojvođanskom narednih 30 metara u smeru ka Surčinu. U ovom periodu doći će do promena u radu linije javnog prevoza 602 tako što će vozila saobraćati u oba smera ulicama Vinogradskom, Vojvođanskom, Vojvođanskom u Surčinu, Mite Uče, Vinogradskom i dalje redovnom trasom.
Privremeno se u oba smera ukidaju sledeća stajališta „Silosi”, „Vinogradska (Surčin naselje)”, „Surčin naselje (ulaz)” i „Ritska ulica”.
Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta.
Kurir.rs/Beograd.rs
