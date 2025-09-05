Slušaj vest

U pitanju je deo Vinogradske ulice od zone raskrsnice sa Vojvođanskom narednih 30 metara u smeru ka Surčinu. U ovom periodu doći će do promena u radu linije javnog prevoza 602 tako što će vozila saobraćati u oba smera ulicama Vinogradskom, Vojvođanskom, Vojvođanskom u Surčinu, Mite Uče, Vinogradskom i dalje redovnom trasom.

Privremeno se u oba smera ukidaju sledeća stajališta „Silosi”, „Vinogradska (Surčin naselje)”, „Surčin naselje (ulaz)” i „Ritska ulica”.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta.

Kurir.rs/Beograd.rs

