JUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU: Gužva na Gazeli, saobraćaj pojačan i kod Autokomande
Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a veći broj vozila je na najprometnijim saobraćajnicama.
Pojačan intenzitet saobraćaja zabeležen je na mostovima - prvenstveno na mostu Gazela, ali i na Autokomandi i moto-putu kroz Novi Beograd.
Kako kažu iz GSP, saobraćaj u Beogradu ovog jutra se odvija nesmetano, bez zastoja i neplaniranih izmena. Sve linije i polasci funkcionišu po predviđenom redu vožnje.
AMSS: Magla i sumaglica u jutarnjim satima
Magla i sumaglica u jutarnjim satima mogu otežavati vožnju pored reka i u kotlinama, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). Pojačan je intenzitet saobraćaja u gradovima, kao i na prilazima gradovima.
AMSS je upozorio vozače na opasnost od odrona.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok se kamioni na prelazu Batrovci zadržavaju oko šest sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi.