Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a veći broj vozila je na najprometnijim saobraćajnicama.

Pojačan intenzitet saobraćaja zabeležen je na mostovima - prvenstveno na mostu Gazela, ali i na Autokomandi i moto-putu kroz Novi Beograd.

Kako kažu iz GSP, saobraćaj u Beogradu ovog jutra se odvija nesmetano, bez zastoja i neplaniranih izmena. Sve linije i polasci funkcionišu po predviđenom redu vožnje.

AMSS: Magla i sumaglica u jutarnjim satima

Magla i sumaglica u jutarnjim satima mogu otežavati vožnju pored reka i u kotlinama, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). Pojačan je intenzitet saobraćaja u gradovima, kao i na prilazima gradovima.

AMSS je upozorio vozače na opasnost od odrona.