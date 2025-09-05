Slušaj vest

Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično je završena. O tome dali su građani poštovali sve mere govorila je PR Ade Ciganlije, Maja Pavlović za Kurir televiziju:

- Sezona je zvanično zatvorena. Posetioci su poštovali uglavnom sva pravila ponašanja na samom kupalištu, savete spasilačkih službi, međutim naravno uvek budu oni ljudi koji žele da se ogluše o naša pravila: da preplivavaju jezero ili se kupaju u zonama koje nisu obeležene za kupanje. Naravno takvi su bili u manjini i nama je izuzetno drago zbog toga jer spasilačka ekipa je zapravo imala svega desetak intervencija na samom kupalištu u zonama obeleženim za kupanje - kaže Pavlović i dodaje:

366438_250905.01_38_56_17.Still027.jpg
Foto: Kurir Televizija

 - Definitivno više ne radi spasilačka služba, ne rade dežurne ekipe hitne pomoći i od danas se isključivo na sopstvenu odgovornost. Ovde možemo da uživamo, da se sunčamo, da iskoristimo lepe dane, da koristimo sve sadržaje Ade Ciganlije koje ona nudi, da vozimo biciklu. U toku nam je Dragon Boat, evropsko klubsko takmičenje. Ada je puna, oni pristižu, takmičenje u toku. Posetioci tri dana mogu da uživaju u tom prvenstvu oko jezera i na jezeru.

Neretko se događa da posetioci Ade Ciganlije uništavaju inventar, o čemu je Pavlović i govorila:

- Mi se zaista trudimo tokom cele godine uređujemo Adu Ciganliju. Sve naše službe vredno rade na svakom delu Ade Ciganlije i na zelenim površinama, parkovima i na dokovima i stalno nešto novo se trudimo da uvedemo. Naravno, budu oni sugrađani koji ne znam iz kog razloga i kog poriva požele da polome nešto što mi stavimo novo i da ulepšamo ovu Adu Ciganliju, nešto što bi zaista i njima ulepšalo boravak, a i nama. Eto, apel svakako da ljudi ne lome Adu Ciganliju, da ne bacaju đubre mimo kanti za smeće jer kante postoje, da ne kradu stvari ljudima koji ostavljaju svoje stvari i odu na trenutak, jednostavno da se ponašamo kao u sopstvenoj kući, jer ipak mi smo domaćini ovde.

Završena sezona kupanja na Adi Ciganliji! Maja Pavlović na Kurir televizijI: Posetioci ulaze u vodu na sopstvenu odgovornost, spasilačkih službi više nema! Izvor: Kurir televizija

Požar ada ciganlija  Izvor: MONDO