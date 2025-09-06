Slušaj vest

Najveća prodaja crvene paprike ove sezone održaće se u subotu i nedelju na pijaci „Vidikovac“, gde će najpoznatiji proizvođači iz Srbije doneti svežu, kvalitetnu robu, spremnu za ajvar, pečenje i zimnicu, saopštilo je preduzeće "Beogradske pijace".

- Paprika je simbol tradicije, porodičnih okupljanja i starih, dobrih običaja. Malo šta može da nadmaši miris pečenih paprika u ranu jesen, dok se u velikim šerpama i kazanima krčka ajvar – "srpski kavijar", kako ga mnogi s pravom nazivaju. Svaka kuća ima svoju kulinarsku tajnu, da li se paprike melju ili seckaju, da li se dodaje beli luk ili ne... ali jedno je neizostavno da paprika mora biti mesnata, slatka i zrela, nabavljena na pijaci, direktno od domaćih proizvođača - slikovito se opisuje u najavi Beogradskih pijaca.

Foto: Beogradske pijace

Osim u zimnici, crvena paprika je mnogima omiljena zalučena, ali i sveža – slatka, hrskava, sočna. Savršena je za salate, punjenja, roštilj i kao zdrav zalogaj između obroka. Puna je vitamina C, antioksidanata i dragocenih vlakana, što je čini ne samo ukusnom, već i izuzetno zdravom.