Tragedija
PRONAĐEN TELO U FAZI RASPADANJA Stravičan prizor u stanu na Kanarevom brdu: Oglasile se komšije
Telo muškarca pronađeno je danas u fazi raspadanja u jednom stanu u zgradi u ulici Kanarevo brdo 26.
Kako navode komšije, čoveka nisu viđali duže vreme, zbog čega je pozvana policija.
Nakon što su ušli u stan, zatečen je jeziv prizor.
Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, a tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.
Kurir.rs/Telegraf
