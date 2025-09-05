Slušaj vest

Telo muškarca pronađeno je danas u fazi raspadanja u jednom stanu u zgradi u ulici Kanarevo brdo 26.

Kako navode komšije, čoveka nisu viđali duže vreme, zbog čega je pozvana policija. 

Nakon što su ušli u stan, zatečen je jeziv prizor. 

Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, a tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.

Kurir.rs/Telegraf

