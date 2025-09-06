Slušaj vest

Radi pripreme i uvežbavanja za vojnu paradu "Snaga jedinstva", u periodu od 7. septembra do 12.00 časova 25. septembra 2025. godine, biće obustavljen saobraćaj u ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko ove ulice, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. 

O daljim izmenama u saobraćaju javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom "Snaga jedinstva", u subotu 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova. Programom je, takođe, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

