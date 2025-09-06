Slušaj vest

Jedinstvena manifestacija "Točkovi napretka" donosi novo iskustvo – demonstraciju učešća slabovidih u klasičnim trkama i promociju uloge žena u motornom nasleđu.

U Beogradu će 5. i 6. septembra biti održana manifestacija "Točkovi napretka" – jedinstveni program u kome će slepi i slabovidi učenici škole "Veljko Ramadanović" u Zemunu imati priliku da učestvuju u demonstracijama suvozaštva u istorijskim vozilima, dok će drugog dana na Dorćolu, u okviru Burger festivala, javnost moći da prisustvuje degustaciji burgera u kojoj će žiri činiti osobe sa oštećenjem vida, uz prateći program posvećen ženama u motornom nasleđu.

Ideja za ovakvu vrstu programa potekla je tokom Beogradskog Gran prija 2024, kada je italijansko udruženje MITE nastupilo sa dva istorijska vozila i članovima ekipe u kojoj su bili piloti i suvozači sa oštećenjem vida. Njihovo učešće i entuzijazam podstakli su publiku da se upozna sa simulacijama vožnje u uslovima sličnim međunarodnim takmičenjima klasičnih automobila. Veliki odziv ohrabrio je Motor Heritage Consulting da pripremi novi događaj posvećen isključivo ovakvim aktivnostima.

Drugi segment manifestacije biće usmeren na ulogu žena u motornom nasleđu, uz podsećanje na izložbu "Donne e motori, gioie e basta!" koja je krajem avgusta 2024. godine predstavljena u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.

Manifestacija je neprofitnog karaktera i ima jedini cilj – promovisanje bolje inkluzije osoba sa invaliditetom i žena u svetu motornog nasleđa, uz učešće Saveza slepih Srbije i škole "Veljko Ramadanović".

Program

Petak, 5. septembar 2025 , Škola za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović" u Zemunu (samo za učenike i nastavnike škole). Od 9 do 12 časova biće održana predavanja o mogućnostima učešća osoba sa oštećenjem vida u motornom sportu i suvozaštvu klasičnih automobila. U dvorištu škole uslediće praktična demonstracija u istorijskim vozilima.

, Škola za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović" u Zemunu (samo za učenike i nastavnike škole). Od 9 do 12 časova biće održana predavanja o mogućnostima učešća osoba sa oštećenjem vida u motornom sportu i suvozaštvu klasičnih automobila. U dvorištu škole uslediće praktična demonstracija u istorijskim vozilima. Subota, 6. septembar 2025, Silosi na Dorćolu, u okviru Burger festivala (otvoreno za javnost). Od 11 do 18 časova program će biti otvoren za javnost, uz degustaciju burgera u kojoj će žiri činiti i osobe sa oštećenjem vida.