Slušaj vest

Tokom noći u Beogradu zabeležene su tri saobraćajne nezgode, u kojima niko nije teže povređen.

Jedna osoba zadobila je povrede glave i prevezena je u Urgentni centar, saopštila je služba Hitne pomoći.

Hitna pomoć imala je ukupno 127 intervencija, među kojima je 23 obavljeno na javnim mestima. Građani su se tokom noći najčešće javljali zbog hroničnih tegoba.

U ovoj službi navode da nije bilo sukoba sa upotrebom vatrenog oružja ili noževa, te da je noć u prestonici protekla uglavnom mirno.

Ne propustiteBeogradPokažite humanost na delu jer krvi uvek treba! Evo na kojim mestima možete dobrovoljno dati krv i nekome spasiti život!
shutterstock-2311328237.jpg
BeogradBEZ STRUJE DANAS OVA OPŠTINA U BEOGRADU Proveriti da li ste na spisku
8919.jpg
BeogradOD 7 SATI IZMENE NA VIŠE LINIJA U BEOGRADU: Zbog radova se menja režim rada gradskog prevoza, ovo je detaljan spisak
IMG_20250703_200526.jpg
BeogradNA PIJACI "VIDIKOVAC“ NAJVEĆA PRODAJA DOMAĆE PAPRIKE: Najpoznatiji proizvođači iz Srbije ponudiće svoje proizvode
Sve sto mi treba je na pijaci.JPG