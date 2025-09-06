Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nezgode, građani se najčešće javljali zbog hroničnih tegoba
Tokom noći u Beogradu zabeležene su tri saobraćajne nezgode, u kojima niko nije teže povređen.
Jedna osoba zadobila je povrede glave i prevezena je u Urgentni centar, saopštila je služba Hitne pomoći.
Hitna pomoć imala je ukupno 127 intervencija, među kojima je 23 obavljeno na javnim mestima. Građani su se tokom noći najčešće javljali zbog hroničnih tegoba.
U ovoj službi navode da nije bilo sukoba sa upotrebom vatrenog oružja ili noževa, te da je noć u prestonici protekla uglavnom mirno.
