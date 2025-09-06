Beograd
PRIVREMENO SE UKIDAJU 2 TROLEJBUSKE LINIJE: Promene od danas do 11. septembra
Od danas do 11. septembra privremeno se ukidaju trolejbuske linije 40 i 41, a umesto njih uvedena je autobuska linija 41A koja saobraća od Studentskog trga do Banjice 2, saopštili su iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).
Zbog manifestacije „Trka10K“, od 16 do 21 čas izmenjenim trasama kretaće se vozila na linijama 9A i 60L.
Iz GSP-a navode da vozila od jutros saobraćaju po redovnom redu vožnje, a na ulicama i mostovima nema saobraćajnih gužvi ni zastoja.
