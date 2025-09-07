Slušaj vest

Tokom održavanja manifestacije "Snaga Jedinstva 2025" u periodu od danas pa do 25. septembra u Ulici Ušće, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U periodu od 7. septembra od ponoći do 25. septembra do 12 časova, doći će do potpune obustave saobraćaja na trasi ulice Ušće, ceo krug od Bulevara Nikole Tesle do Bulevar Nikole Tesle.

Ulica Bulevar Nikole Tesle će biti prohodna za saobraćaj od kružnog toka do ulice Ušće, pri čemu će vozila gradskog prevoza saobraćati na sledeći način: vozila sa linije 9A će u smeru ka terminusu Blok 72 (TC EuroAsia), saobraćati ulicama Brankov most, kružni tok kod TC "Ušće", Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.