Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija u Srbiji.

  • Bogatić, Glušci, Mesna zajednica, autobus 9-14 časova
  • Stari grad, Los Silos Burger Festival, autobus 14-19 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

