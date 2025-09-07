Vikend u Beogradu
NA KALEMEGDANU FESTIVAL, A U LAZAREVCU PRAVI RAJ ZA PECAROŠE Evo gde provesti vikend u Beogradu (FOTO)
U Beogradu vas i ovog vikenda očekuje šarolik program za sve generacije, a ovo je problem gde možete danas da provedete vreme.
U okviru Beogradskog leta na Donjem gradu Kalemegdana, do nedelje, 7. septembra, održava se "Youth Fest" na kome će nastupiti veliki broj poznatih muzičkih izvođača.
U subotu, 6. septembra, u okviru manifestacije "Bioskop na Kaleniću”, biće prikazan film "Pripravnik", a istog dana očekuje vas i zanimljivo predavanje u Narodnom muzeju.
Tradicionalna manifestacija "Trofej Beograda 2025”" u sportskom ribolovu za mlađe kategorije, biće održana u Lazarevcu, na jezeru Stara Očaga, u nedelju, 7. septembra, od 8 do 14.30 časova.
