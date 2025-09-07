Slušaj vest

U Beogradu vas i ovog vikenda očekuje šarolik program za sve generacije, a ovo je problem gde možete danas da provedete vreme. 

U okviru Beogradskog leta na Donjem gradu Kalemegdana, do nedelje, 7. septembra, održava se "Youth Fest" na kome će nastupiti veliki broj poznatih muzičkih izvođača.

U subotu, 6. septembra, u okviru manifestacije "Bioskop na Kaleniću”, biće prikazan film "Pripravnik", a istog dana očekuje vas i zanimljivo predavanje u Narodnom muzeju.

Tradicionalna manifestacija "Trofej Beograda 2025”" u sportskom ribolovu za mlađe kategorije, biće održana u Lazarevcu, na jezeru Stara Očaga, u nedelju, 7. septembra, od 8 do 14.30 časova.

Kurir.rs/Grad Beograd

Ne propustiteBeogradPRIVREMENO SE UKIDAJU 2 TROLEJBUSKE LINIJE: Promene od danas do 11. septembra
whatsapp-image-20190205-at-09.55.47.jpg
BeogradMINISTARSTVO ODBRANE: Od 7. septembra do 25. septembra ove ulice zatvorene u Beogradu zbog pripreme vojne parade
jov_9607_pe_2_br_kov_1557495229_1756194887_1756280937.jpg
BeogradBEOGRAD I DANAS DOMAĆIN INKLUZIVNOG MOTO DOGAĐAJA Jedinstveni program u kom će i slabovidi moći da učestvuju u istorijskim vozilima: Evo o čemu se radi!
Oldtajmer
BeogradPRONAĐEN TELO U FAZI RASPADANJA Stravičan prizor u stanu na Kanarevom brdu: Oglasile se komšije
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg