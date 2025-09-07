Slušaj vest

Završena je rekonstrukcija Ulice Teodora Drajzera, koja će sada biti bezbednija i protočnija za sve učesnike u saobraćaju.

Drajzerova sada ima tri saobraćajne trake, a srednja traka menja smer u određenim delovima dana. Od 6 do 14 časova dve trake saobraćaju u smeru ka Miloševom konaku, a od 14 do 6 časova u smeru ka KBC "Dragiša Mišović".

Uvedene su tri semaforisane raskrsnice i dva pešačka prelaza, a obnovljena je i celokupna vodovodna i kanalizaciona mreža.

Kurir.rs/Grad Beograd

