ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DRAJZEROVE ULICE U BEOGRADU Sada ima tri saobraćajne trake, isto toliko i semaforskih raskrsnica, a evo kako danas izgleda (VIDEO)
Završena je rekonstrukcija Ulice Teodora Drajzera, koja će sada biti bezbednija i protočnija za sve učesnike u saobraćaju.
Drajzerova sada ima tri saobraćajne trake, a srednja traka menja smer u određenim delovima dana. Od 6 do 14 časova dve trake saobraćaju u smeru ka Miloševom konaku, a od 14 do 6 časova u smeru ka KBC "Dragiša Mišović".
Uvedene su tri semaforisane raskrsnice i dva pešačka prelaza, a obnovljena je i celokupna vodovodna i kanalizaciona mreža.
