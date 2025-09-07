Slušaj vest

Sportski centar "11. april" u Beogradu saopštio je danas da će bazeni na otvorenom raditi još ovaj vikend, od 12 do 19 časova, nakon čega se sezona kupanja završava.

"Imajući u vidu da nam predstoje dva lepa i sunčana jesenja dana, bilo bi divno da se Beograđani još jednom okupaju na otvorenim bazenima, pre nego što se sva oprema odloži u zimovnik, a bazeni se isprazne", navodi SRC "11 april".

Bazeni na otvorenom zatvoreni su od 31. avgusta do 5. septembra, a ovo je poslednji vikend u godini kada će raditi.

