Slušaj vest

To se desilo oko 2 časa posle ponoći, na Ledinama, a prevezen je u Zemunsku bolnicu, javila je Radio televizija Srbije (RTS). Tokom noći beogradska Hitna pomoć intervenisala je kod tri saobraćajne nezgode, nekoliko osoba je povređeno ali lakše, kako ukazuju prve procene.

Hitna pomoć je ukupno intrevenisala 110 puta, pozivi su usledili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od ukupnog broja, 22 su bile intervencije na javnim mestima. Skoro sve su bile zbog alkoholisanosti građana, pri čemu pijanstvo maloletnika više nije izuzetak, upozorili su iz Hitne službe.

Pet osoba lakše je povređeno u tri odvojene saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile na različitim lokacijama u Beogradu.

Prva nezgoda dogodila se u 19.34 u Ulici Dimitrija Tucovića, zatim u 23.55 u Železniku, na Obrenovačkom putu, dok je treća intervencija bila u 00.04 u Batajnici. Svi povređeni su zbrinuti i prevezeni u dežurne medicinske ustanove.