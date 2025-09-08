DELOVI 8 OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Proverite spisak ulica, višesatna isključenja i u strogom centru Beograda
Proverite da li ste na spisku za isključenja:
Vračar
08:30 - 14:00 JUŽNI BULEVAR: BB,32-34,6-10,18A -20A,28,32-34A,1A-17,21, KNEZA STRACIMIRA: 32-34,23, MIHAILA GAVRILOVIĆA: 18A-28,19-23, NEBOJŠINA: 51, SIME IGUMANOVA: 16-22,56-58,62,31-53,57, USTANIČKA: 1,
09:00 - 14:00 METOHIJSKA: 14,
Savski venac
09:30 - 12:30 CRNOGORSKA: 2,1-7, GAVRILA PRINCIPA: 2-2, KARAĐORĐEVA: 36-44,48,49-49,53-59, KRALjEVIĆA MARKA: 4-4, SVETOZARA RADIĆA: 4,1-3A,7-7A,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: KRAGUJEVAČKI PUT 5 DEO: 2-4,1-5, KRAGUJEVAČKI PUT 6 DEO: 2-4,1-3,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje OSTRUŽNICA: KOSMAJSKA: 12-24A,40B,44-54,58,13-19D,37-39,43,53-55Z, LjUBE RANKOVIĆA: 88-90,89-93,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 TOŠIN BUNAR: 270-270V,
04:00 - 06:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 115A-115V,
Grocka
08:30 - 14:00 Naselje VRČIN: KRAGUJEVAČKI PUT: 38-42,43,63,89A, KRAGUJEVAČKI PUT 6.DEO: 4A-6,3-5, ŽARKA ZRENjANINA: 4,3-5,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: JEDANAESTOG OKTOBRA: 169-177,183-185, STEVANA RADIŠIĆA: 103-105,
Lazarevac
09:00 - 17:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Zagrađe ka Bogdanovićima.
