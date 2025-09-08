Slušaj vest

Linija zadržava kompletnu trasu duž Ulice Jurija Gagarina, ali će svoje kretanje umesto u Bloku 45, završavati i počinjati sa novog terminusa u Bloku 72 u zoni Tržnog centra „Evroazija”.

Trasa linije 9A u dolasku će biti Jurija Gagarina, Mileva Marić Ajnštajn i levo ka TC „Evroazija”, dok će se u povratku ka centru vozila kretati kroz naselje Mileva Marić Ajnštajn i koristiti polazna stajališta „Blok 72“ i „Mileva Marić Ajnštajn“

S obzirom da postojeći terminus „Novi Beograd (Blok 72)” nema kapaciteta za prijem dodatnih vozila pored postojeće linije javnog prevoza 89, uređenjem saobraćajnih površina u zoni TC „Evroazija” omogućena je reorganizacija autobuske linije 9A i izmeštanje trase iz Bloka 45 u zonu Naselja Mileva Marić Ajnštajn.

Na ovaj način, pored rasterećenja visoko frekventne autobuske okretnice „Novi Beograd (Blok 45)”, korisnicima iz Bloka 72 je omogućena kvalitetnija veza na trasi ka centru grada i zoni kliničkog centra.

