Na autoputu u blizini aerodroma Nikola Tesla u Beogradu večeras je došlo do saobraćajne nesreće, zbog koje se stvorila saobraćajna gužva.

U udesu, koji se dogodio posle isključenja za autoput, u smeru ka Beogradu, učestvovala su dva vozila i jedan motor.

Zbog sudara, na autoputu se stvorila velika gužva u saobraćaju.

Na lice mesta došle su patrole policije, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

Nije poznato da li ima povređenih.

