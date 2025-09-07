Beograd
SUDAR VIŠE VOZILA KOD AERDROMA Stvara se velika gužva, policija na licu mesta
Na autoputu u blizini aerodroma Nikola Tesla u Beogradu večeras je došlo do saobraćajne nesreće, zbog koje se stvorila saobraćajna gužva.
U udesu, koji se dogodio posle isključenja za autoput, u smeru ka Beogradu, učestvovala su dva vozila i jedan motor.
Zbog sudara, na autoputu se stvorila velika gužva u saobraćaju.
Na lice mesta došle su patrole policije, preneo je Blic pisanje Tanjuga.
Nije poznato da li ima povređenih.
