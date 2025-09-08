Slušaj vest

Četiri osobe lakše su povređene u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.

Tri osobe prevezene su do bolnica radi dalje dijagnostike, prenela je Radio-televizija Srbije. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 116 puta, od čega su 22 intervencije bile na javnim mestima.

Za pomoć su najviše zvale osobe koje imaju problema sa disanjem i bolovima u grudima i koje boluju od hroničnih bolesti.

Teška nesreća kod TC Big na Karaburmi Foto: Screenshot RTS

Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) "Dr Dragiša Mišović", KBC Zemun, Dečja klinika "Tiršova" i Institut za ortopedske bolesti Banjica.

