BURNA NOĆ U BEOGRADU, JUTRO JOŠ GORE: Četvoro lakše povređenih u udesima, teška nesreća kod Biga u Višnjičkoj
Četiri osobe lakše su povređene u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.
Tri osobe prevezene su do bolnica radi dalje dijagnostike, prenela je Radio-televizija Srbije. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 116 puta, od čega su 22 intervencije bile na javnim mestima.
Za pomoć su najviše zvale osobe koje imaju problema sa disanjem i bolovima u grudima i koje boluju od hroničnih bolesti.
Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) "Dr Dragiša Mišović", KBC Zemun, Dečja klinika "Tiršova" i Institut za ortopedske bolesti Banjica.
Kurir.rs