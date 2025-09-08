Za Brankov most važi legenda da privlači tragediju, istoričar zašao duboku u slučaj - Istočni pilon nastao na ostacima Liman džamije kriv za sudbinu ovog zdanja
Crne statistike pokazuju da sa oko 40 ljudi svake godine odluči da na Brankovom mostu sebi okonča život. Od početka ove godine, zabeleženo je čak pet pokušaja samoubistva, a ono što Brankov most čini mističnim su priče o njegovoj zlokobnoj sudbini i prokletsvu. Naime, prema legendi ovo mesto privlači tragedije i smrt, a postoje i određena objašnjenja za to, o kojima je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio istoričar Nebojša Damjanović.
- Navodi su da je istočni pilon iskoristio ostatke Liman džamije. To je priča koja nas vodi u prošlost. Deluje autentično da su Srbi u poslednjem momentu dopustili muslimanima da čamcima odu u beogradsku tvrđavu i da se tu spasu.
Sadašnji naziv ovaj most je dobio po Brankovoj ulici, čiji nastavak predstavlja.
