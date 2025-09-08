Slušaj vest

Crne statistike pokazuju da sa oko 40 ljudi svake godine odluči da na Brankovom mostu sebi okonča život. Od početka ove godine, zabeleženo je čak pet pokušaja samoubistva, a ono što Brankov most čini mističnim su priče o njegovoj zlokobnoj sudbini i prokletsvu. Naime, prema legendi ovo mesto privlači tragedije i smrt, a postoje i određena objašnjenja za to, o kojima je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio istoričar Nebojša Damjanović.

Foto: Nebojša Mandić

- Navodi su da je istočni pilon iskoristio ostatke Liman džamije. To je priča koja nas vodi u prošlost. Deluje autentično da su Srbi u poslednjem momentu dopustili muslimanima da čamcima odu u beogradsku tvrđavu i da se tu spasu.

Sadašnji naziv ovaj most je dobio po Brankovoj ulici, čiji nastavak predstavlja.

Za Brankov most važi legenda da privlači tragediju, istoričar zašao duboku u slučaj - Istočni pilon nastao na ostacima Liman džamije kriv za sudbinu ovog zdanja Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs