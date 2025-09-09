DANAS BEZ STRUJE DELOVI 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Proverite da li ste na spisku
Spisak za isključenje struje
Stari grad
09:00 - 15:00 MAKEDONSKA: 2-2,
Vračar
08:30 - 14:00 GENERALA HORVATOVIĆA: 52, GOSPODARA VUČIĆA: 137,143-149, JUŽNI BULEVAR: 162,168,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,8,12A-18B,22-24,28A,94-94A,9,23,37-37G,47,71,77,
08:30 - 14:00 DAVIDA PAJIĆA: 10-28A,9-19, GARIBALDIJEVA: 2A,6-12,16-24,3-13,17-31, GOSPODARA VUČIĆA: 114,122,126-128,134-152, GRČIĆA MILENKA: 48, KOLAŠINSKA: 2-10,14-28,1,17-31,35, KRUŠEVAČKA: 20-22,4-6,10A,5,9, LjUDEVITA POSAVSKOG: 2-4,1-5, MATAVULjEVA: 2-4,1-7, MATOŠEVA: 2-4,1-3, MIJAČKA: 2-4,1-3, MIKLOŠIĆEVA: 26,30-50,25-47, NIKOLE SOVILjA: 8, PETROVARADINSKA: 2,6-8,12-20,1-19, TETOVSKA: 54,72,49,55,63-63, TREBINjSKA: 20-30,34,1-9,15-39, VESELINA MASLEŠE: 2,3,11A, VIDSKA: 2,1A-1D, VUKA MANDUŠIĆA: 20-26,1-3,
Čukarica
10:00 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: ČASLAVA VELjIĆA: 12B-12D,16, VODOVODSKA 2 DEO: 14A-16,20-28,32C,38A-38S,13B-29,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 165a-167, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): bb,
09:00 - 14:00 NEHRUOVA: 61B,
08:00 - 09:00 DUŠANA VUKASOVIĆA: BB,BB,58A, JURIJA GAGARINA: 158-160,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje KRTINSKA: MLADOST KOLONIJA-KRTINSKA: 0, Naselje OBRENOVAC: KRTINSKA: 0BB,
08:30 - 15:00 Naselje RATARI: NEMA NAZIV ULICA: 0, RATARI SELO: 0, SAVSKA: BB,
Lazarevac
09:00 - 17:00 Naseljeno mesto Čibutkovica i Županjac.
Kurir.rs