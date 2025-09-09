Slušaj vest

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: naselja Sremčica, Resnik, Jajinci, Kumodraž, Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Cvetanova ćuprija, Vojvode Vlahovića, Banjica, Stepa Stepanović i Kumodraž.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperature i brzinu vetra.

Iz „Gradske čistoće” apeluju na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine, koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparati koji se koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovani su od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Takođe, iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, zatim da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. U slučaju da građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 i subotom od 8 do 14 sati, saopšteno je iz ovog javnog komunalnog preduzeća.