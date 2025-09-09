POBRATIMILI SE BEOGRAD I KINESKI GRAD SJAMEN: Ovaj sporazum je više od dokumenta (FOTO)
Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović boravi u Kini, gde je potpisan Sporazum o bratimljenju gradova Beograda i Sjamena.
Svečanost potpisivanja održana je u Paviljonu Srbije, koji je otvoren u okviru Međunarodnog sajma investicija i trgovine (CIFIT).
Ovim sporazumom Beograd i Sjamen potvrđuju čvrstu opredeljenost za jačanje prijateljskih odnosa i unapređenje saradnje u oblastima privrede, kulture, turizma, obrazovanja i inovacije. Bratimljenje između dva grada predstavlja važan korak ka intenzivnijoj razmeni iskustava i otvaranju novih mogućnosti za razvoj.
Vesna Vidović je obrativši se predstavnicima Fuđian provincije, MOFCOM-a i grada Sjamena istakla da današnji događaj prevazilazi formalnost diplomatskih odnosa i postaje deo naše istorije, jer Beograd i Sjamen postaju bratski gradovi.
– Ovaj sporazum je više od dokumenta. On je simbol čeličnog prijateljstva između Republike Srbije i Narodne Republike Kine – prijateljstva koje su svojim vizionarskim liderstvom učvrstili naši predsednici Aleksandar Vučić i Si Đinping. Njihovo poverenje i zajednička vizija postavili su temelje odnosa koji će trajati generacijama. Beograd i Sjamen dele vrednosti koje nas spajaju: ljubav prema miru, poštovanje tradicije i snažnu želju za napretkom. Naši narodi cene istrajnost, rad i porodicu – vrednosti koje ne poznaju granice. Upravo zato verujem da će naši gradovi lako pronaći još mnogo dodirnih tačaka. U privredi su pred nama mogućnosti saradnje u oblasti tehnologije, saobraćaja, trgovine i turizma. Kada je reč o kulturi i obrazovanju, želimo da spojimo mlade umetnike, naučnike, studente i sve one koji u svom radu traže dijalog i inspiraciju. U sportu, zdravstvu i svim drugim oblastima otvara se prostor za razmenu iskustava i zajedničke projekte – istakla je Vidovićeva i dodala da je drevni kineski pesnik Li Baj napisao „Nebeski mostovi spajaju zvezde u večnosti.”
Ona je naglasila da mi gradimo most između dva grada udaljena hiljadama kilometara, ali bliska u srcu i duhu.
– Neka ovaj dan bude početak novog poglavlja u našoj saradnji. Neka Beograd i Sjamen budu dve spojene zvezde i primer kako se uz uzajamno poštovanje i zajedničku viziju gradi trajno prijateljstvo. Živelo prijateljstvo Beograda i Sjamena! Živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine – zaključila je zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović.
Kurir.rs/Beograd.rs