– Ovaj sporazum je više od dokumenta. On je simbol čeličnog prijateljstva između Republike Srbije i Narodne Republike Kine – prijateljstva koje su svojim vizionarskim liderstvom učvrstili naši predsednici Aleksandar Vučić i Si Đinping. Njihovo poverenje i zajednička vizija postavili su temelje odnosa koji će trajati generacijama. Beograd i Sjamen dele vrednosti koje nas spajaju: ljubav prema miru, poštovanje tradicije i snažnu želju za napretkom. Naši narodi cene istrajnost, rad i porodicu – vrednosti koje ne poznaju granice. Upravo zato verujem da će naši gradovi lako pronaći još mnogo dodirnih tačaka. U privredi su pred nama mogućnosti saradnje u oblasti tehnologije, saobraćaja, trgovine i turizma. Kada je reč o kulturi i obrazovanju, želimo da spojimo mlade umetnike, naučnike, studente i sve one koji u svom radu traže dijalog i inspiraciju. U sportu, zdravstvu i svim drugim oblastima otvara se prostor za razmenu iskustava i zajedničke projekte – istakla je Vidovićeva i dodala da je drevni kineski pesnik Li Baj napisao „Nebeski mostovi spajaju zvezde u večnosti.”