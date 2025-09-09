Slušaj vest

Od 7. septembra od ponoći do 25. septembra do 12 časova doći će do potpune obustave saobraćaja na trasi Ulice ušće, ceo krug od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Nikole Tesle, pri čemu će vozila javnog linijskog prevoza saobraćati na sledeći način:

vozila sa linije 9A će u smeru ka terminusu „Blok 72 /TC Euroazija/” saobraćati trasom: Brankov most, – kružni tok kod TC „Ušće” – Sajmište i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 60 će u smeru ka terminusu „Novi Beograd /Toplana/” saobraćati: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Sajmište i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi. Linija 60L se privremeno ukida, a vozila će saobraćati na liniji 60.

Od 9. septembra od ponoći do 25. septembra do 12 časova doći će do potpune obustave saobraćaja u Bulevaru Nikole Tesle, na delu od kružnog toka kod TC „Ušće” do zone raskrsnice sa Ulicom trešnjinog cveta, pri čemu će vozila javnog prevoza, pored postojećih promena u trasama linija 9A, 60 i 60L, saobraćati na sledeći način:

vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati trasom: Brankov most – kružni tok kod TC „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Ulica trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle i dalje svojim redovnim trasama (osim u terminima kada je predviđeno zatvaranje Bulevara Mihajla Pupina – smer od grada).

U danima: 11. septembra od 8.30 do 20 časova, 12. septembra od 8.30 do 15.00 časova, 13. septembra od 8.30 do 15 časova, 14. septembra od 8.30 do 15 časova, 15. septembra od 8.30 do 15 časova, 16. septembra od 8.30 do 20 časova, 17. septembra od 8.30 do 15 časova, 18. septembra od 8.30 do 20 časova i 19. septembra od 8.30 do 15 časova doći će do potpune obustave saobraćaja u Bulevaru Nikole Tesle, od kružnog toka kod TC „Ušće” do Ulice Džona Kenedija, u Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, u Bulevaru Mihajla Pupina, od kružnog toka kod TC „Ušće” do Ulice Džona Kenedija (smer od grada), u Ulici ušće, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, kao i u Ulici trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, sa svim pristupnim saobraćajnicama, pri čemu će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način: vozila sa linije 15 će u smeru ka Zemunu saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Teodora Herlca i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati: Teodora Herlca – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod GO „Novi Beograd” – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most i dalje na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 16 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Maršala Tolbuhina – Luja Adamiča do okretnice „Novi Beograd /Paviljoni/”, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 17 će u smeru ka Zemunu saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 18 će u smeru ka Zemunu saobraćati na sledeći način: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 65 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 67 će u smeru ka Novom Beogradu ići Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom antifašističke borbe i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 71 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Bulevarom umetnosti i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linija 72 i 75 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojim redovnim trasama.

Vozila sa linije 73 će u smeru ka Zemunu ići na sledeći način: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 76 će smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 77 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linije 78 će u smeru ka Zemunu saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati i dalje trenutnom privremenom trasom.

Vozila sa linije 82 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Ivićevom, Vrtlarskom, 22. oktobra, Avijatičarski trg i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 83 će u smeru ka Zemunu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Tošin bunar, Ivićevom, Vrtlarskom, 22. oktobra, Avijatičarski trg, Glavnom i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati i dalje trenutnom privremenom trasom.

Vozila sa linije 85 će smeru ka Borči saobraćati trasom Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linija 84, 704, 706 i 707 će u smeru ka Zemunu saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Glavna i dalje na svojim redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Glavnom, Avijatičarski trg, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje na svojim redovnim trasama do Zelenog venca.

Vozila sa linije 88 će u smeru ka Novom Železniku saobraćati redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru ići Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Tošin bunar, Ivićevom, 22. oktobra, Avijatičarski trg, Stevana Markovića do terminusa „Kej oslobođenja”,

Vozila sa linija 610 i 611 će u smeru ka Surčinu saobraćati redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg i dalje svojim redovnim trasama.

Vozila sa linije 613 će u smeru ka Surčinu saobraćati redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Narodnih heroja, Pariske komune, Bulevarom maršala Tolbuhina, Luja Adamiča do okretnice „Novi Beograd /Paviljoni/”.

Vozila sa linije 711 će u smeru ka Ugrinovcima saobraćati redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru ići trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča do okretnice „Novi Beograd /Paviljoni/”.

Od ponoći 20. septembra do 24 časa (ceo dan) doći će do potpune obustave saobraćaja: u Bulevaru Nikole Tesle, od kružnog toka kod TC „Ušće” do Ulice Džona Kenedija, u Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, u Bulevaru Mihajla Pupina, od kružnog toka kod TC „Ušće” do Ulice Džona Kenedija (oba smera), u Ulici ušće, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, u Aleksinačkih rudara, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, kao i u Ulici trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, pri čemu će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

vozila sa linije 15 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Teodora Hercla i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 16 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča do okretnice „Novi Beograd /Paviljoni/”.

Vozila sa linije 17 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 18 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 65 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 67 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 71 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Bulevar umetnosti i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 72 i 75 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 73 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 76 će u oba smera ići Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 77 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 78 će u oba smera ići Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 82 će u oba smera saobraćati trasom: Avijatičarski trg – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 83 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića –Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 85 će u oba smera saobraćati: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati trasom: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtrlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje svojim redovnim trasama.

Vozila sa linije 88 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Stevana Markovića do terminusa „Kej oslobođenja”.

Vozila sa linija 610 i 611 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Avijatičarski trg – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 613 će u oba smera saobraćati od terminusa „Novi Beograd /Paviljoni/” Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 711 će u oba smera saobraćati od terminusa „Novi Beograd /Paviljoni/” Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigade i dalje redovnom trasom.

Noćni saobraćaj

Noćni saobraćaj – u noći između 19. i 20. septembra, od ponoći do 24 časa,

vozila sa linije 15N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 95N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 706N i 707N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Tošin bunar, Ivićevom, Vrtlarskom, Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Avijatičarski trg i dalje svojim redovnim trasama.