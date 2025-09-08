Slušaj vest

Socijalna politika Grada Beograda zasniva se na zaštiti zaposlenih u predškolskim ustanovama, a postupajući po prijavi Državne revizorske institucije ugrozili bismo čitav sistem predškolskog obrazovanja u srpskoj prestonici. Mi na tako nešto nećemo pristati, izjavio je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević reagujući na odluku Državne revizorske institucije koja je ocenila da je Grad Beograd kršio obavezu dobrog poslovanja zbog čega je gradskom parlamentu uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica – gradonačelnika.

Nikodijević je istakao da Grad za ovu odluku ima punu podršku Granskog sindikata i još jednom ponovio da bi u suprotnom bio ugrožen čitav sistem predškolskog obrazovanja u Beogradu.

– Naša socijalna politika štiti zaposlene u predškolskim ustanovama, tako da nećemo smanjivati plate, a ako neko to želi, neka jasno i kaže. Prijava DRI odnosi se na povećanje osnovice od 10 odsto za vaspitačice u našim predškolskim ustanovama. Takva praksa postoji dugi niz godina u gradu i mi nećemo smanjivati plate onima koji rade sa našom decom. Ovo nije prva prijava DRI, ovakve prijave su podnošene i protiv prethodnih gradonačelnika – naglasio je Nikodijević.