Radi priprema za vojnu paradu "Snaga jedinstva" i potom dezangažovanja snaga, biće obustavljen saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle, od Bulevara Mihajla Pupina (kružnog toka) do ulice Trešnjinog cveta, u periodu od 9. septembra do 12 časova 25. septembra, saopštila je Vojska Srbije.

Ranije je saobraćaj obustavljen i u Ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko ove ulice.

O daljim izmenama u saobraćaju javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju.

