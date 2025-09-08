Beograd
ZATVARA SE DEO GRADA ZBOG VOJNE PARADE Obaveštenje za Beograđane: Evo do kada će trajati promene
Slušaj vest
Radi priprema za vojnu paradu "Snaga jedinstva" i potom dezangažovanja snaga, biće obustavljen saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle, od Bulevara Mihajla Pupina (kružnog toka) do ulice Trešnjinog cveta, u periodu od 9. septembra do 12 časova 25. septembra, saopštila je Vojska Srbije.
Ranije je saobraćaj obustavljen i u Ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko ove ulice.
O daljim izmenama u saobraćaju javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju.
Reaguj
Komentariši