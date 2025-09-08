Slušaj vest

Na Adi Ciganliji zavšena je sezona kupanja. Ipak, kupači i dalje dolaze, a neretko i preplivavaju jezero. Međutim, mnogi ne znaju koje su opasnosti rashlađivanja van sezone.

Savsko jezero omiljeno je kupalište većine Beograđana. Iako je kupališna sezona zvanično završena, lepo vreme mami ljubitelje kupanja i sunčanja. Dok jedni poštuju propise, ima i onih koji i dalje plivaju.

Foto: Kurir Televizija

- Sezona je zvanično zavšena i to podrazumeva da nema više dežurnih spasilačkih službi kao ni dežurne ekpa hitne pomoći. Primećujemo da povremeno neki neposlušni građani ulaze u Savsko jezero u želji da se rashlade jer su temperature visoke. Apelovala bih na sve posetioce da poštuju pravila ponašanja na kupalištu van sezone kupanja na Adi Ciganliji kada nije bezbedno ulaziti u jezero - rekla je Maja Pavlović, PR Ade Ciganlije.

Sezona kupanja protekla je u najboljem redu, a spasilačke službe nisu imale previše posla.

1/8 Vidi galeriju Ada Ciganlija Foto: Ana Paunković

- Spasilačka služba je imala oko 10 intervencija u zonama obeleženim za kupanje. I vredno su radili i savetovali naše sugrađane da poštuju pravila ponašanja na kupalištu, pa smo stoga imali povoljnu situaciju na samom kupalištu u protekloj sezoni na Adi Ciganliji - kaže Pavlović.

A iako je sezona kupanja završena, to ne znači da ne možete i dalje uživati na savskom jezeru.

Ada Ciganlija osim kupanja nudi i noge druge sadržaje. Iskoristite lepo vreme i uživajte u šetnji, piću sa prijateljima ili vožnji bicikla.

SEZONA KUPANJA NA ADI ZAVRŠENA, ALI NEPOSLUŠNI I DALJE ULAZE U SAVSKO JEZERO! PR Maja Pavlović upozorava: Nema spasilaca, nije bezbedno! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs