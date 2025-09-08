AKO NA OVIM MESTIMA PREKORAČITE BRZINU - KAZNA I DO 140.000 DINARA Obratite pažnju, sve se SNIMA!
Vozači u Srbiji koji prekorače dozvoljenu brzinu u zoni škole rizikuju visoke novčane kazne, oduzimanje dozvole, kaznene poene, pa čak i zatvor. Prema važećim propisima, kazne zavise od visine prekoračenja i da li je ono izazvalo saobraćajnu nezgodu.
Prekoračenje brzine jedan je od najčešćih saobraćajnih prekršaja u Srbiji, a istovremeno i jedan od najopasnijih, naročito u zonama gde se nalaze škole i gde je prisustvo dece izuzetno veliko. Vožnja brzinom većom od dozvoljene ne samo da ugrožava bezbednost vozača, već i svih učesnika u saobraćaju, posebno najranjivijih - pešaka i dece.
Šta je zona škole
Zona škole, kao prostor neposredne blizine ovog objekta, ima posebno ograničenje brzine – koje se poštuje u toku dana od 7 sati ujutru do 21 sat, ukoliko saobraćajnim znakom nije navedeno drugačije.
Ovo pravilo važi zbog svih vannastavnih aktivnosti koje se mogu održavati izvan rasporeda školskih časova, ali i zbog školskog igrališta na kom su deca bez obzira na školske obaveze.
Kako se kreću kazne
Kazne za ovaj prekršaj mogu biti visoke i podrazumevaju novčane kazne, kaznene poene pa čak i zabranu upravljanja vozilom, u zavisnosti od težine prekršaja.
Zbog toga se pored zona škola često postavljaju kamere kako bi vozači bili što više na oprezu, bez pomišljanja da mogu da prođu nekažnjeno.
Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, prekoračenje brzine u zoni škole kažnjava se od 3.000 dinara do 140.000 i više dinara, a nekada i zatvorom, u zavisnosti od prekršaja.
Šta sledi onima koji prekorače brzinu u zoni škole:
- visoke novčane kazne
- oduzimanje dozvole
- kazneni poeni
- zatvor
Od čega zavisi visina kazne
Visina kazne za prekoračenje brzine određuje se prema tome koliko je vozač prešao dozvoljeno ograničenje. Što je prekoračenje veće, to su i novčane kazne, kazneni poeni i druge sankcije – poput oduzimanja dozvole ili zatvora – stroži.
Prema važećim propisima, kazne zavise od visine prekoračenja:
- Za najmanje prekoračenje, do 10 km/h, predviđena je kazna od 3.000 dinara, dok se u slučaju nezgode ona kreće od 5.000 do 15.000 dinara
- Za prekoračenje od 10 do 20 km/h, kazna iznosi 5.000 dinara, a ukoliko dođe do udesa – od 6.000 do 18.000 dinara
- Za prekoračenje od 30 do 50 km/h preko ograničenja plaća od 10.000 do 20.000 dinara, dobijaju se 4 kaznena poena, a dozvola može biti oduzeta od 2 do 12 meseci
- Za prekoračenje od 50 do 60 km/h, kazna raste na 20.000 do 40.000 dinara, uz mogućnost zatvora do 30 dana, 6 kaznenih poena i oduzimanje dozvole do godinu dana
- Za "nasilničku vožnju" – kada vozač prekorači brzinu za 90 km/h i više kazna iznosi od 120.000 do 140.000 dinara, sledi i zatvorska kazna od 30 do 60 dana, 15 kaznenih poena, a dozvola se oduzima na period od 9 do 12 meseci
Kurir.rs/Blic