Vozači u Srbiji koji prekorače dozvoljenu brzinu u zoni škole rizikuju visoke novčane kazne, oduzimanje dozvole, kaznene poene, pa čak i zatvor. Prema važećim propisima, kazne zavise od visine prekoračenja i da li je ono izazvalo saobraćajnu nezgodu.

Prekoračenje brzine jedan je od najčešćih saobraćajnih prekršaja u Srbiji, a istovremeno i jedan od najopasnijih, naročito u zonama gde se nalaze škole i gde je prisustvo dece izuzetno veliko. Vožnja brzinom većom od dozvoljene ne samo da ugrožava bezbednost vozača, već i svih učesnika u saobraćaju, posebno najranjivijih - pešaka i dece.

Šta je zona škole

Zona škole, kao prostor neposredne blizine ovog objekta, ima posebno ograničenje brzine – koje se poštuje u toku dana od 7 sati ujutru do 21 sat, ukoliko saobraćajnim znakom nije navedeno drugačije.

Ovo pravilo važi zbog svih vannastavnih aktivnosti koje se mogu održavati izvan rasporeda školskih časova, ali i zbog školskog igrališta na kom su deca bez obzira na školske obaveze.

Kako se kreću kazne

Kazne za ovaj prekršaj mogu biti visoke i podrazumevaju novčane kazne, kaznene poene pa čak i zabranu upravljanja vozilom, u zavisnosti od težine prekršaja.

Zbog toga se pored zona škola često postavljaju kamere kako bi vozači bili što više na oprezu, bez pomišljanja da mogu da prođu nekažnjeno.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, prekoračenje brzine u zoni škole kažnjava se od 3.000 dinara do 140.000 i više dinara, a nekada i zatvorom, u zavisnosti od prekršaja.

Foto: Beta Milan Timotic

Šta sledi onima koji prekorače brzinu u zoni škole:

visoke novčane kazne

oduzimanje dozvole

kazneni poeni

zatvor

Od čega zavisi visina kazne

Visina kazne za prekoračenje brzine određuje se prema tome koliko je vozač prešao dozvoljeno ograničenje. Što je prekoračenje veće, to su i novčane kazne, kazneni poeni i druge sankcije – poput oduzimanja dozvole ili zatvora – stroži.

Prema važećim propisima, kazne zavise od visine prekoračenja:

Za najmanje prekoračenje, do 10 km/h, predviđena je kazna od 3.000 dinara, dok se u slučaju nezgode ona kreće od 5.000 do 15.000 dinara Za prekoračenje od 10 do 20 km/h, kazna iznosi 5.000 dinara, a ukoliko dođe do udesa – od 6.000 do 18.000 dinara Za prekoračenje od 30 do 50 km/h preko ograničenja plaća od 10.000 do 20.000 dinara, dobijaju se 4 kaznena poena, a dozvola može biti oduzeta od 2 do 12 meseci Za prekoračenje od 50 do 60 km/h, kazna raste na 20.000 do 40.000 dinara, uz mogućnost zatvora do 30 dana, 6 kaznenih poena i oduzimanje dozvole do godinu dana Za "nasilničku vožnju" – kada vozač prekorači brzinu za 90 km/h i više kazna iznosi od 120.000 do 140.000 dinara, sledi i zatvorska kazna od 30 do 60 dana, 15 kaznenih poena, a dozvola se oduzima na period od 9 do 12 meseci