Jutarnji špic u Beogradu usporio je građane, a kilometarske kolone vozila formirale su se na nekoliko lokacija, tačnije na najprometnijim saobraćajnicama.

Kolaps je kod Autokomande, kako na samoj petlji, tako i na moto-mutu. Kolone vozila formirale su se i na Gazeli, u oba smera. Saobraćaj je pojačan i na Brankovom mostu, kao i na Pančevcu u smeru ka gradu. 

Veći broj vozila je i na moto-putu kroz Novi Beograd.

 "Svi polasci javnog prevoza odvijaju se po planu"

Saobraćaj u Beogradu odvija se nesmetano bez novih ili neplaniranih izmena u trasama javnog prevoza.

Kako navode iz GSP-a, svi polasci javnog prevoza odvijaju se po planu, a za sada nema nema novih izmena u trasama.
Dodaju i da su na snazi postojeće izemene kao i da se građani i putnici o svim detaljima mogu informisati na internet stranici preduzeća.

Istovremeno, za saobraćaj će do 25. septembra biti obustavljen u bulevaru "Nikole Tesle" u delu od kružnog toka kod Ušća do "Trešnjinog cveta" zbog održavanja vojne parade 20. septembra, najavilo je Ministarstvo odbrane.

