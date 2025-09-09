Slušaj vest

U Tehničkoj školi "GSP" na Vračaru, u Beogradu, jutros je stigla dojava o bombi.

Kako je potvrđeno iz ove beogradske škole, odmah nakon prijave o postavljenoj bombi, škola je bila evakuisana.

"Obavljen je kontradiverzioni pregled i ustanovljeno je u pitanju lažna dojava o bombi. Deca su se vratila na nastavu", potvrđeno je iz Tehničke škole "GSP"

(Kurir.rs/Blic)

