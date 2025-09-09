Izvršen kontradiverzioni pregled od strane nadležnih
DOJAVA O BOMBI U ŠKOLI NA VRAČARU: Deca odmah evakuisana
U Tehničkoj školi "GSP" na Vračaru, u Beogradu, jutros je stigla dojava o bombi.
Kako je potvrđeno iz ove beogradske škole, odmah nakon prijave o postavljenoj bombi, škola je bila evakuisana.
"Obavljen je kontradiverzioni pregled i ustanovljeno je u pitanju lažna dojava o bombi. Deca su se vratila na nastavu", potvrđeno je iz Tehničke škole "GSP"
