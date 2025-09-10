SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE NIKAD DUŽI! Radovi u čak 9 beogradskih opština (KOMPLETAN SPISAK)
Evo i spiska ulica koje će ostati bez struje.
Zvezdara
10:00 - 18:00 SINGIDUNUMSKA: 1V, TRIBALSKA: 2,6-6B,30,34-36,1-19A,23-33, Naselje BEOGRAD: MATIČANSKA: 9A, MEZIJSKA: 2A-2B, Naselje MIRIJEVO: DOLAČKA: 16-18,9-11,19-21,
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: GECE KONA: 4-26,1-7A,17, MIRIJEVSKA: 3, ZLATIBORSKA: 39,
Palilula
08:30 - 14:00 DARINKE JEVRIĆ: 50-56,60-64,68,78-84,23,27-33,37, DRAGINjE ADAMOVIĆ: 46-48,52-62,68,72,25A-33,37, SLANAČKI PUT: 109B, VIŠNjIČKI VENAC: 61-67,73B-73C,77-103, Naselje VIŠ.BANjA: BOŽIDARA KNEŽEVIĆA: 2-28,1-29, BRANE PETRONIJEVIĆA: 2-16,1-35, MILOŠA CRNjANSKOG: 2-40,1-27, Naselje VIŠNjICA: ANICE SAVIĆ-REBAC: 13-21,31-75, DRAGANA LUKIĆA: 26,32-34,38-68,25-35, DRAGANA MAKSIMOVIĆA: 2-34,15-17,21-23, DRVARSKE ČESME: 28B,50A,27A-27G,33-35N, DUNAVSKI BREG: 13, LEPE STAMENKOVIĆ: 51-53, MALA ČESMA: 26-28A, SESTARA BUKUMIROVIĆ: BB,2-78Z,86-88,94-96,102-104,120-174,1a-143,
08:30 - 14:00 TINA UJEVIĆA: 8-8,13-17, VLADE ILIĆA: 3-5,
Voždovac
09:00 - 13:00 Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 104-104A,108-162G,27Đ-27V,121-173, DR MILA BOŠKOVIĆA: 44A-52,56,43, ILIJE PETROVIĆA: 2-24A,1-15,19,23-25A, VUKAŠINA ANTIĆA: 2-20,24-24,28,1-3,11-33, VUKOSAVE OLjAČA: bb,
Čukarica
09:00 - 15:00 ADA CIGANLIJA KAMP: 2-16,20,28-30,36-44,48,52-78,84,88-90,98-100,104-104A,108-118,122-126,132-144,150-152,156,162-172,176-180,186,194-196,200-206,210-216,224-228,232-236,1-7,11-15,19-25,29-31,35-37,41-43,47,51-53,57-65,69,75-79,85,91-95,99-109,113-117,121-123,127-135,139-143,147,153,157-159,169-171,179-181A,185,197,201,205,213,219-219,223-229,233,251,265-269,273-281,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 131-137, OMLADINSKIH BRIGADA: 38-44,
Grocka
10:00 - 11:00 Naselje BRESTOVIK: ČAIR: 3-3,15,505, DRENjAK: 4, DUNAVSKI VENAC: 2-6,10-12,26,38,68-70,74-80,86,90,94-108,132,138-152A,160,170,1-3A,13,23-27,31,37,41-65A,69-79,85-107,111-113,151A, GRUŽANSKA: 10,7-9, IBARSKA: 2-4,10,24,30,40A,46,3,11,41A, MIRNA DOLINA: 6,20,32,50-56,15,51, OBILIĆEV VENAC: 4,48,3,23,45,53, PARTIZANSKA: BB,,2-2,6A,1-3,7-7,11-15A,23A-27,35, PARTIZANSKI PUT: ,BB,2-4A,1-3B,21,27-29,33, PARTIZANSKI PUT 1 DEO: BB,,5A-5B,9-13,19-21, PUT ZA UMČARE: 6,40A,1-3B, SMEDEREVSKI PUT: ,B,BB,56,3,57, SMEDEREVSKI PUT 1 PRILAZ: 52,1-7, SMEDEREVSKI PUT 3.DEO: 46, ŠUMADIJSKA: 2-4A,12,22,60-64,92,5-7A,59-65,91, TIMOČKA: 80-92,81-87, VINOGRADSKA: 4,5-7,11, Naselje GROCKA: BOŠKA BUHE: 84A-86,118A,202,210A,216,220-222,226,59-61,65,201,211-213,217,221,225-225A,229, BULEVAR REVOLUCIJE: 71, ČAIR: 9, DR ALEKSANDRA KOSTIĆA: 2-4,20-22,30-32,36A,46,76-96,104,33,37-37,43A-47C,51-53,59A,65,69,75-81,87,93-95,99, DUBOČAJ NASELjE: 3, KAMENDOLSKA: 2,6-8,16-28A,32-38A,46-54,60,3V,7,19-23,31-33,45-47B, MALI DUBOČAJ: 2,8,20-24,28-28B,34B,1-9,15,27-29, MALO RUJIŠTE: BB,4,12-32,36-38,44-46,54-54A,60,3-5,11A,15-31A,39-43,47,51-55, MALO RUJIŠTE 1 DEO: 14,18,48-48A,52,1,5-13A, MALO RUJIŠTE 2 DEO: BB,4A-4B,8-14A,20-28,34-42,56-58,5-9A,13,17-19,23-23A,27A-33,39,55-57, MALO RUJIŠTE 3 DEO: 16A-16B, OBILIĆEV VENAC: 10,20,38,42,48, OZRENSKA: BB,2,30-44,48,56,15-17,31-37,41-49,59,65, SEDLARSKA: BB,2-6,12-16A,20-20,24-26,38-40A,52-54A,66,21-27,31,35-45,57,69, SMEDEREVSKI PUT: 2A,6,16-18,26,46,50-50A,56,68-68A,98-108,112-116,128,182,200,232,1-3C,11A,25A,37,45-47,51,57,63-63A,71-73,97-107,111,115, SMEDEREVSKI PUT 1 PRILAZ: 53, SMEDEREVSKI PUT 2 PRILAZ: 2-4,8,3,11-13, SMEDEREVSKI PUT 4 PR: 8,14, STRAŽEVICA: BB,2A-4,10-14,18,22-24,32,36-40B,1-11,19-25A,33-33B,47,53A,65,69, ŠUMADIJSKA: 66, URVAČKA: 60,69A,119, VELIKI DUBOČAJ: 24, VOLODERSKA: 6,14,18,22-28,1A,5-11,15, ZELENI VENAC: BB,2-14,38,42-44,1-5,13, Naselje KAMENDOL: PUDARAČKI PUT: 4,
Obrenovac
11:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: 141-147A,155, TOPOLICE: 11,15, VOJVODE PUTNIKA: BB,2-40,9396,3-13,17,21-23,
09:00 - 11:00 Naselje OBRENOVAC: VOJVODE MIŠIĆA: 220,
13:00 - 15:00 Naselje MISLOĐIN: BAČEVIČKA: 60,64-68,63-65,
09:30 - 16:00 Naselje Veliko polje: JEVTIĆA KRAJ: 85, JOZIĆA KRAJ: 84, NEMA NAZIVA ULICE: 84,
09:00 - 12:00 Naselje Veliko polje: GORNjI KRAJ: 26,30-32A,80A,27-29,77-79A,89, JEVTIĆA KRAJ: 80B, KOD GROBLjA: 28A, NEMA NAZIVA ULICE: 26-30,64-68,74-78,88,23-25,29,63-67,71-73,77, STEVANA BODNAROVA: 54-54B,62-62E,63Đ,71-73B,
Surčin 10:00 - 16:00 Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: bb,bb,42,64,72,7-9a,67-71,81,95-95C, GROBLjANSKA: 4-30,34,40-44,48-58,64-68,72-84,94-98,102-114,120-122,126-132,136-136,140-142,1-5,9-11,15-23,27-73, MARŠALA TITA: bb,bb,72-118A,122-218,226-226A,77-119,123-185,191-195,203,211,217-219,223-223N, SESTARA RADOVANOVIĆ: 2-14,1-27, SPORTSKA: 28-48,54,19-69,73, SRETENjSKA: 17,23,27-29,43, STRAŽILOVSKA: 6-12,
Surčin
08:30 - 14:00 Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 57-59B, KANALSKA: 2-32,1-11,
Lazarevac
09:00 - 17:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Zagrađe ka Bogdanovićima.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Vrbovno oko restorana "Kod Brace".
Kurir.rs