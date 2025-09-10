– Jedan od većih zagađivača u Beogradu su divlje deponije ili nesanitarne deponije koje smo imali, a svakako da je Vinča bila najpoznatija. Kada smo zatvorili nesanitarnu deponiju u Vinči i kada je počelo da radi postrojenje za preradu otpada, ljudi su pomislili da smo rešili sve probleme u gradu Beogradu. Međutim nije tako. Ovakvih deponija imamo na desetine po gradskim opštinama i tu ima još mnogo posla – rekao je Nikodijević.

– Ona je multifunkcionalna i možete da vidite kako će ubuduće izgledati odlaganje i transfer otpada u Mladenovcu. Umesto ove divlje deponije, dobijate jedno savremeno moderno postrojenje kakva postoje u drugim razvijenim gradovima Evrope. Imamo prvo separaciju, pa odvajanje otpada, koji može da ide u ponovnu preradu. Postojaće i deo gde će se presovati otpad i ovim kamionima voziti do Vinče. Cilj je da što manje otpada odvozimo do Vinče, a da se veći deo reciklira i to su oni standardi koje želimo da ispunimo. Ovo je prva transfer stanica, a planiramo još četiri u Beogradu u narednih nekoliko godina. Ni to neće popuniti sve naše kapacitete, ali smo započeli neke pionirske projekte koji su bili neophodni u ovom gradu. Još uvek smo daleko od standarda koji postoje u razvijenim zemljama Evropske unije kada je u pitanju procenat otpada koji se reciklira. Za to nam je potrebna podrška građana, koji u ovom poslu treba da nam budu partneri. Sledeći naš zadatak je da nabavimo kante za metal, staklo, karton, kako bi ljudi mogli da vrše separaciju – pojasnio je Nikodijević i dodao da ovakve stanice do sada nisu postojale u Beogradu.