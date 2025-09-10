NIKODIJEVIĆ IMA DOBRE VESTI: Rešavamo "divlje deponije” u Beogradu
Nakon toga obišao je postrojenje novoizgrađene stanice za sekundarnu selekciju otpada „Mladenovac”.
Nikodijević je istakao da Grad Beograd vodi sveobuhvatnu politiku poboljšanja kvaliteta životne sredine u prestonici.
– Jedan od većih zagađivača u Beogradu su divlje deponije ili nesanitarne deponije koje smo imali, a svakako da je Vinča bila najpoznatija. Kada smo zatvorili nesanitarnu deponiju u Vinči i kada je počelo da radi postrojenje za preradu otpada, ljudi su pomislili da smo rešili sve probleme u gradu Beogradu. Međutim nije tako. Ovakvih deponija imamo na desetine po gradskim opštinama i tu ima još mnogo posla – rekao je Nikodijević.
On je naglasio da u Mladenovcu postoji deponija koja predstavlja „ekološku katastrofu” i da je zato Grad napravio prvo postrojenje za reciklažu i separaciju otpada, transfer stanicu.
– Ona je multifunkcionalna i možete da vidite kako će ubuduće izgledati odlaganje i transfer otpada u Mladenovcu. Umesto ove divlje deponije, dobijate jedno savremeno moderno postrojenje kakva postoje u drugim razvijenim gradovima Evrope. Imamo prvo separaciju, pa odvajanje otpada, koji može da ide u ponovnu preradu. Postojaće i deo gde će se presovati otpad i ovim kamionima voziti do Vinče. Cilj je da što manje otpada odvozimo do Vinče, a da se veći deo reciklira i to su oni standardi koje želimo da ispunimo. Ovo je prva transfer stanica, a planiramo još četiri u Beogradu u narednih nekoliko godina. Ni to neće popuniti sve naše kapacitete, ali smo započeli neke pionirske projekte koji su bili neophodni u ovom gradu. Još uvek smo daleko od standarda koji postoje u razvijenim zemljama Evropske unije kada je u pitanju procenat otpada koji se reciklira. Za to nam je potrebna podrška građana, koji u ovom poslu treba da nam budu partneri. Sledeći naš zadatak je da nabavimo kante za metal, staklo, karton, kako bi ljudi mogli da vrše separaciju – pojasnio je Nikodijević i dodao da ovakve stanice do sada nisu postojale u Beogradu.
Predsednica opštine Mladenovac Suzana Vasić rekla je da je reciklažni centar jedan od najvažnijih projekata iz oblasti ekologije, te da je na ovaj način rešen jedan od najbitnijih problema ove opštine.
– Reciklažnim centrom rešavamo deponiju koja postoji više od 50 godina, što je veliki ekološki i higijenski problem. Takođe, na ovaj način podižemo standarde upravljanja otpadom i stvaramo čistiju i zdraviju sredinu za buduće generacije – poručila je Suzana Vasić.
Ona je zahvalila na donaciji „abrol” kamiona koji će odvoziti smeće iz kontejnera i kućnih kanti, te transportovati ga do Vinče na dalji tretman.
Poseti je prisustvovala sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević.
Kurir.rs/Beograd.rs