Nikodijević je rekao da filteri za vazduh treba da omoguće da se što manje štetnih čestica ispušta direktno u vazduh, s obzirom na to da su individualna ložišta veliki zagađivači, posebno u zimskom periodu.

– Borimo se, imamo mnogo mera koje smo doneli, a donećemo i nove odluke na sednici Skupštine Grada Beograda u narednim mesecima. Verujem da radimo nešto veliko, ali nažalost u ekologiji rezultati ne mogu biti vidljivi istog dana. Rezultati ovoga što danas radimo biće vidljivi kroz četiri-pet godina, ali naš posao je da krenemo od nule i započnemo nešto veliko. Nadam se da će neko sutra nastaviti ovim putem, jer ovaj grad zaslužuje da ima zdraviju životnu sredinu – istakao je Nikodijević.

Sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević rekla je da je ovaj sekretarijat opredelio sredstva da u sledeće dve godine oko 150.000 filtera bude postavljeno na čitavoj teritoriji Beograda u individualnim ložištima.

I filteri su besplatni

– Filteri su besplatni. Važno je da građani u opštini sa ličnom kartom potpišu izjavu kojom garantuju da žive na toj adresi te da tako omoguće postavljanje filtera u svom domu. Postavljanje filtera je jednostavno, a važno je da on značajno smanjuje koncentraciju zagađujućih materija u okolini za 40 odsto – istakla je Vilotijevićeva.

Događaju je prisustvovala i predsednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić.