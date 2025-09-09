Slušaj vest

Privatna mesta za parkiranje u centru Beograda i Novog Sada postaju sve traženija. Proveravali smo zašto je parking komunalni problem, ali i dobra investicija.

Potražnja za parkinzima raste, a mesta je sve manje. Građani su saglasni da je parkiranje u prestonici veoma zahtevno. Privatni parkinzi poslednjih godina niču širom Novog Sada i Beograda, a cena mesečnog iznajmljivanja u glavnom gradu ide i do 250 evra.

Aleksandra Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- Danas ne postoji vozač u Beogradu i Novom Sadu i drugim većim gradovima koji se na dnevnom nivou ne susreće sa frustracijom pronalaska parking mesta. Tako da je potražnja izuzetno velika u poslednjih par godina i zato su se i stvorile potrebe za otvaranjem privatnih parkinga. Cena mesečnog zakupa garaže kreće se od šezdeset do sedamdeset evra u prigradskim naseljima, a u centru grada ide i do dvesta pedeset evra, s tim što su otvoreni parkinzi povoljniji gde cena pada i do pedeset odsto - kaže Aleksandra Mihajlović PR menadžer 4zida.rs

Podzemne garaže mogle bi biti dobro rešenje za taj izazov, ističu stručnjaci za saobraćaj.

Petar Bursać Foto: Kurir Televizija

- Podzemne garaže treba graditi u najopterećenijim delovima grada beograda, kao što je Vukov spomenik, Zeleni venac, Slavija i tako dalje. Ali naravno da postoji tu i opet jedan istorijski momenat zato što je Beograd pun podzemnih voda, tunela i rečica i tako dalje. I moramo pre nego što bi ušli u jedan takav ozbiljan projekat, da vidimo na kojim ključnim mestima u Beogradu smemo to da uradimo, da napravimo detaljna istraživanja i da unapredimo protok saobraćaja - kaže Petar Bursać, saobraćajni inženjer.

Jedno od rešenja je i kupovina garažnog mesta. Na beogradskom tržištu cene variraju. U Zemunu koštaju oko 12.000 evra, dok se u Beogradu na vodi prodaju za više od 20.000 evra. Na pojedinim portalima za sigurno mesto za parking traži se skoro 60.000 evra.

