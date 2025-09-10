Slušaj vest

Dečji sajam, 38. put, održaće se za vikend, 13. i 14. septembra, u Savskom parku u Beogradu na vodi od 10 do 20 sati.

Na velikoj bini u neprekidnom programu smenjivaće se dečiji horovi, baletske i folklorne grupe, kao i veliki broj animatora, a posetioce očekuje više od 60 izlagača koji će na štandovima predstaviti svoje proizvode i usluge.

Tradicionalni sajam, namenjen potrebama najmlađih, od novorođenih beba do tinejdžerskog doba, kao i njihovim roditeljima, i ovog puta biće održan uz želju i obavezu da se opravda poverenje mališana, roditelja i izlagača, ali i zadrži epitet najradosnijeg dečjeg događaja i praznika!

"Mališanima ćete pružiti dane nesvakidašnje zabave i edukacije. Moći će dBa uživaju u druženju sa omiljenim junacima, da gledaju ili čak budu deo pozorišnih predstava, učetvuju u edukativnim radionicama, takmiče se u najrazličitijim igrama i osvoje vrlo vredne nagrade! Obećavamo ispunjen vikend i za roditelje i za decu!", poručuje organizator.

Pošto je školska godina tek počela, a Dečji sajam prepoznatljiv je, između ostalog, i po humanitarnim akcijama, ne smemo zaboraviti na decu kojoj je neophodna naša pomoć da bi mogli da stiču nova znanja i veštine na najbolji mogući način. Zato ćemo na 38. Dečije sajmu prikupljati školski pribor namenjen deci iz ugroženih porodica, uz podršku udruženja "Mame za Mame".